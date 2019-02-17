Войтишко Дмитрий Севастианович
Место рождения
Дата рождения17.02.1914
Дата смерти03.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1914
Отец: Войтишкин Севастиан Николаевич
Мать: Войтишко Вера
Место жительства
Между 1928 и 1944
Лениндорф, с., Кизлярский округ, Орджоникидзовский край, РСФСР, СССР
Место жительства
Между 1944 и 1989
Работал бухгалтером в конторе, знал национальные языки (тавлинский, кумыкский?) Пооследний год проживал со своей дочерью Раисой Дмитриевной | Лениндорф, Lenindorf, Rassvet, Рассвет
Рождение ребёнка
19.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
03.11.1989