Войтишко Дмитрий Севастианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко Дмитрий Севастианович

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Место рождения

Ново-Владимировка

Дата рождения

17.02.1914

Дата смерти

03.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

После 1914 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1914

Отец: Войтишкин Севастиан Николаевич

Мать: Войтишко Вера

Место жительства
Между 1928 и 1944
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Лениндорф, с., Кизлярский округ, Орджоникидзовский край, РСФСР, СССР
Место жительства
Между 1944 и 1989
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Работал бухгалтером в конторе, знал национальные языки (тавлинский, кумыкский?) Пооследний год проживал со своей дочерью Раисой Дмитриевной | Лениндорф, Lenindorf, Rassvet, Рассвет
Рождение ребёнка
19.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Прасковья (Паша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Прасковья (Паша)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтишко Прасковья (Паша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Прасковья (Паша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Прасковья (Паша)

Смерть
03.11.1989
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