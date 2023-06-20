(Ивлева / Ряскина) Зинаида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивлева / Ряскина) Зинаида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

03.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Ряскин Егор

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Ивлев Георгий

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Ивлев Георгий

Рождение ребёнка
01.12.1933

Дочь: Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Ивлев Георгий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Ивлев Георгий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ивлев Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Ивлев Георгий

Смерть
03.02.1983
Похороны
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Кустанайское городское кладбище