(Ивлева / Ряскина) Зинаида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти03.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец: Ряскин Егор
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Ивлев Георгий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Ивлев Георгий
Рождение ребёнка
01.12.1933
Дочь: Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Ивлев Георгий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Ивлев Георгий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ивлев Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Ивлев Георгий
Смерть
03.02.1983
Похороны
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Кустанайское городское кладбище