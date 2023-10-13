Жидких Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидких Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №14/375
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидких Федор Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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