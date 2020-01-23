(Приходченко) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Приходченко) Виктория

(Приходченко) Виктория

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

25.08.1989

Дата смерти

23.01.2020

Пол

Женский

Отец

Около 1959 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1989

Отец: Приходченко Юрий

Мать: Приходченко Лидия

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грубштейн Алексей

Чита, город Чита, Забайкальский край
Развод
Неизвестно

Муж: Грубштейн Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грубштейн Алексей

Смерть
23.01.2020
Чита, город Чита, Забайкальский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край