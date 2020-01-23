(Приходченко) Виктория
Место рождения
Дата рождения25.08.1989
Дата смерти23.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1989
Отец: Приходченко Юрий
Мать: Приходченко Лидия
Рождение ребёнка
12.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грубштейн Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Грубштейн Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грубштейн Алексей
Смерть
23.01.2020
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно