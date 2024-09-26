Ковалева (Топычканова) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Топычканова) Римма

Место рождения

г. Кировград

Дата рождения

24.04.1932

Дата смерти

26.04.1989

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Топычканов Николай

Мать: Топычканова (Титова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Василий

Смерть
26.04.1989
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Рак

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