Ковалева (Топычканова) Римма
Место рожденияг. Кировград
Дата рождения24.04.1932
Дата смерти26.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Отец: Топычканов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Василий
Смерть
26.04.1989
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Рак