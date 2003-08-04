Болдырев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

04.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Болдырев Сергей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1953

Дочь: Болдырева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мануковская Зинаида Ильинична

Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Болдырев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мануковская Зинаида Ильинична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануковская Зинаида Ильинична

Смерть
04.08.2003
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