Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Никита Николаев

Мать: Надежда Павлова

Смерть
1851