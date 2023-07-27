Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Никитин
Иван Никитин
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Никита Николаев
1823 г.р.
Мать
Надежда Павлова
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Никита Николаев
Мать:
Надежда Павлова
Смерть
1851
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь