(Чащина) Зоя Степановна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Дата рождения04.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
05.02.1971
Отец ребёнка: Чащин Геннадий Степанович
Нижний Тагил Свердловской обл
Рождение ребёнка
02.01.1978
Дочь: Захарова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Чащин Геннадий Степанович
Россия, Свердловская область, г. Ирбит
Бракосочетание
Неизвестно