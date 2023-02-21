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(Чащина) Зоя Степановна

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова

Дата рождения

04.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Рыжков Степан Васильевич

Мать: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
05.02.1971

Сын: Чащин Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Чащин Геннадий Степанович

Нижний Тагил Свердловской обл
Рождение ребёнка
02.01.1978

Дочь: Захарова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Чащин Геннадий Степанович

Россия, Свердловская область, г. Ирбит
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Геннадий Степанович

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