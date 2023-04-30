Сергеева (Чертовских) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Чертовских) Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чертовских Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобзина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Типикина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишустина Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Пантилей Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Викторович

Смерть
Неизвестно
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