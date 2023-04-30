Сергеева (Чертовских) Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чертовских Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобзина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Типикина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишустина Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Пантилей Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Степан Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно