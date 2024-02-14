Болембах Вульф Иудович
Место рожденияс.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Дата рождения01.10.1914
Дата смерти28.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914
Отец: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Болембах Вульф Иудович техник-лейтенант Дата рождения __.__.1914 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Пригородный РВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-У... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1936
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сукнева (Болембах) Светлана Вульфовна
Мать ребёнка: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна
Рождение ребёнка
18.04.1947
Рождение ребёнка
30.10.1948
Смерть
28.10.1977