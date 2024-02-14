Болембах Вульф Иудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолембах Вульф Иудович

Болембах Вульф Иудович

Место рождения

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на

Дата рождения

01.10.1914

Дата смерти

28.10.1977

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Военная награда
Неизвестно
Болембах Вульф Иудович техник-лейтенант Дата рождения __.__.1914 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Пригородный РВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-У... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сукнева (Болембах) Светлана Вульфовна

Мать ребёнка: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
18.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
30.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Смерть
28.10.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.