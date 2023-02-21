Мядзель (Коровина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМядзель (Коровина) Людмила Александровна

Мядзель (Коровина) Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1954

Отец: не указан

Мать: Коровина Аграфена Епифановна

Рождение ребёнка
17.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мядзель Александр Дмитреевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.01.1982

Дочь: Кузнецова Елена Александровна

Отец ребёнка: Мядзель Александр Дмитреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close