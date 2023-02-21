Мядзель (Коровина) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мядзель Александр Дмитреевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.01.1982
Дочь: Кузнецова Елена Александровна
Отец ребёнка: Мядзель Александр Дмитреевич