Голобородько Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Голобородько Матвей Петрович
Мать ребёнка: Голобородько Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1810 ст.
Дочь: Решетняк Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Голобородько Мария Ивановна
Место жительства
1813 ст.
Возраст - 30 лет. Исповедная роспись за 1813
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Голобородько Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Голобородько Мария Ивановна
Место жительства
1817 ст.
Возраст - 33 года. ф.152 о.20 д.26 Исповедные росписи за 1817.
Смерть
Неизвестно