Голобородько Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолобородько Петр

Голобородько Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Голобородько Матвей Петрович

Мать ребёнка: Голобородько Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1810 ст.

Дочь: Решетняк Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Голобородько Мария Ивановна

Место жительства
1813 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 30 лет. Исповедная роспись за 1813
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Голобородько Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Голобородько Мария Ивановна

Место жительства
1817 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 33 года. ф.152 о.20 д.26 Исповедные росписи за 1817.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close