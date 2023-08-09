Дучинский Фома
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1862 ст.
Мать ребёнка: Дучинская Марцела
Рождение ребёнка
18.04.1869 ст.
Сын: Дучинский Егор Фомич
Мать ребёнка: Дучинская Марцела
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дучинская Марцела
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купревич Виктория Фомова
Мать ребёнка: Дучинская Марцела
Смерть
Неизвестно