Дучинский Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДучинский Фома

Дучинский Фома

Место рождения

Юшковичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.08.1862 ст.

Сын: Дучинский Доминик Фомич

Мать ребёнка: Дучинская Марцела

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.04.1869 ст.

Сын: Дучинский Егор Фомич

Мать ребёнка: Дучинская Марцела

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дучинская Марцела

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купревич Виктория Фомова

Мать ребёнка: Дучинская Марцела

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Юшковичи, Мядельский район, Минская область