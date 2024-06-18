Лагутин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагутина (Пуховая) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагутин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Лагутина (Пуховая) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагутина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Лагутина (Пуховая) Лидия