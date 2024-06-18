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Лагутин Сергей Васильевич

Место рождения

Марганец, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагутин Василь Васильевич

Мать: Лагутина (Кодинцева) Галина (Анна) Аникеевна

Марганец, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагутина (Галкина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагутина (Пуховая) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Лагутина (Пуховая) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагутина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Лагутина (Пуховая) Лидия

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