Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна 26.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.12.1932

Дата смерти

26.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1932

Отец: Членов Григорий Семёнович

Мать: Прохорова Елизавета Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Октябрьский районный ЗАГС Московского областного отделения ЗАГС
Бракосочетание
28.12.1949

Муж: Степанов Бронислав Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Сталинского района г. Москвы
Смена фамилии
28.12.1949
Прохорову сменила на Степанову по мужу
Рождение ребёнка
10.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Бронислав Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Развод
27.10.1966

Муж: Степанов Бронислав Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС Фрунзенского района г. Москвы
Бракосочетание
05.04.1972

Муж: Клевошин Виктор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС Люблинского района г. Москвы
Смена фамилии
05.04.1972
Степанову сменила на Клевошину по мужу
Смерть
26.04.2009
Москва, город федерального значения Москва
Нагатинский отдел ЗАГС г. Москвы. Острая сосудистая болезнь кишечника, тотальный некроз тонкой кишки, отёк головного мозга. ГКБ №55

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