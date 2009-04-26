Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1932
Дата смерти26.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1932
Октябрьский районный ЗАГС Московского областного отделения ЗАГС
Бракосочетание
28.12.1949
Бюро ЗАГС Сталинского района г. Москвы
Смена фамилии
28.12.1949
Прохорову сменила на Степанову по мужу
Рождение ребёнка
10.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Бронислав Михайлович
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Развод
27.10.1966
Отдел ЗАГС Фрунзенского района г. Москвы
Бракосочетание
05.04.1972
Отдел ЗАГС Люблинского района г. Москвы
Смена фамилии
05.04.1972
Степанову сменила на Клевошину по мужу
Смерть
26.04.2009
Нагатинский отдел ЗАГС г. Москвы. Острая сосудистая болезнь кишечника, тотальный некроз тонкой кишки, отёк головного мозга. ГКБ №55