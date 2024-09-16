Faenkova Lybov Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Faenkova Lybov Petrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аа ыв а

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1977

Дочь: Lutsenko Natalia Anatolievna

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1977

Дочь: Lutsenko Ludmila Anatolievna

Отец ребёнка: Аа ыв а

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