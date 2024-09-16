Faenkova Lybov Petrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аа ыв а
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1977
Дочь: Lutsenko Natalia Anatolievna
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1977
Дочь: Lutsenko Ludmila Anatolievna
Отец ребёнка: Аа ыв а