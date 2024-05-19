Некрасова (Лягаева) Апполинария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1904
Дата смерти17.02.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Игнатий Савватиевич
Отец ребёнка: Некрасов Саватей Павлович
Смерть
17.02.1990