Некрасова (Лягаева) Апполинария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Лягаева) Апполинария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1904

Дата смерти

17.02.1990

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Игнатий Савватиевич

Отец ребёнка: Некрасов Саватей Павлович

Смерть
17.02.1990

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