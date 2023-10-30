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Караганов Алексей Афанасьев

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Потапов Афанасий

Мать: Потапов Лукерья Васильева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Караганов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Мелания Прохорова

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Караганов Ефрем Алексеев

Мать ребёнка: Мелания Прохорова

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Мелания Прохорова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Мелания Прохорова

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Михеева Митродора Алексеева

Мать ребёнка: Мелания Прохорова

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Караганов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Мелания Прохорова

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Мелания Прохорова

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1841
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