Караганов Алексей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Потапов Афанасий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Караганов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Мелания Прохорова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мелания Прохорова
Бракосочетание
Около 1810
Жена: Мелания Прохорова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Прохорова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Михеева Митродора Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Прохорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Караганов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Мелания Прохорова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Прохорова
Смерть
1841