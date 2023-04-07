Савелий Никинорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Никонор Федорович
Мать: Лукерья Якимовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Александр Савельевич
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Савельевна
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно