Савелий Никинорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Никинорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Никонор Федорович

Мать: Лукерья Якимовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Александр Савельевич

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Савельевна

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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