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Симакина (Жаткина) Наталья Викторовна
Симакина (Жаткина) Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Жаткин Виктор
Мать
Жаткина (Кондрашова) Тамара Григорьевич
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Жаткин Виктор
Мать:
Жаткина Тамара Григорьевич
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