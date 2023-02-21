Паншина Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паншина Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Василий Алексеевич

Мать: Соколова Мария Егоровна

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