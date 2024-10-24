Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдоким Кондратьевич

Отец ребёнка: Кононов Кондратий Кононович

Рождение ребёнка
02.06.1867

Дочь: Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Кононов Кондратий Кононович

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1868

Сын: Кононов Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Кононов Кондратий Кононович

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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