Алексеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.07.2015

Жена: Алексеева Марина Леонидовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Марина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.?.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Марина Леонидовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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