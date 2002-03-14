Кузнецов Степан Дмитриевич
Место рожденияЛенинградская область, Тихвинский район
Дата рождения01.12.1931
Дата смерти14.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская область, Тихвинский район
Бракосочетание
28.06.1955
Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Свидетельство СМ №171661, запись №75
Рождение ребёнка
23.04.1960
Дочь: Филиппова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Ивановна
Саган-Жалгай, Нукутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.03.2002
Ангарск, Ангарское, Иркутская область