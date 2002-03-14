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Кузнецов Степан Дмитриевич

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Место рождения

Ленинградская область, Тихвинский район

Дата рождения

01.12.1931

Дата смерти

14.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область, Тихвинский район
Бракосочетание
28.06.1955

Жена: Кузнецова Любовь Ивановна

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Свидетельство СМ №171661, запись №75
Рождение ребёнка
23.04.1960

Дочь: Филиппова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Ивановна

Саган-Жалгай, Нукутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.03.2002
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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