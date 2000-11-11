Щепин Иван Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепин Иван Зиновьевич

Щепин Иван Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1926

Дата смерти

11.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1952

Дочь: Иремадзе Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1963

Дочь: Душкина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Лидия Николаевна

Смерть
11.11.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close