Щепин Иван Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти11.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1952
Дочь: Иремадзе Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ежова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1963
Дочь: Душкина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ежова Лидия Николаевна
Смерть
11.11.2000