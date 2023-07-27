Домна Ивлеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Борисов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Борисов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Борисов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Борисов
Смерть
Неизвестно