Домна Ивлеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ивлеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Борисов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Борисов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Борисов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Борисов

Смерть
Неизвестно