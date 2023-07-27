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Муратовы Геннадий Алексеевич
Муратовы Геннадий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Дата смерти
1967
Пол
Мужской
Отец
Муратовы Алексей
Мать
Муратовы (Петрищевы) Елена Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Муратовы Алексей
Мать:
Муратовы Елена Ивановна
Смерть
1967
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