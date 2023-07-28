Вострова Валентина Ивановна
Место рожденияг. Карабаново, Владимирской обл.
Дата рождения10.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Карабаново, Владимирской обл.
Бракосочетание
05.11.1975
Рождение ребёнка
28.06.1976
Дочь: Рындина Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Рындин Валерий Николаевич
г. Троицк, Московская обл.
Рождение ребёнка
03.09.1978
Сын: Рындин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Рындин Валерий Николаевич
г. Троицк, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1984
Отец ребёнка: Рындин Валерий Николаевич
г. Троицк, Московская обл.