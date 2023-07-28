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Вострова Валентина Ивановна

Место рождения

г. Карабаново, Владимирской обл.

Дата рождения

10.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Карабаново, Владимирской обл.
Бракосочетание
05.11.1975

Муж: Рындин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1976

Дочь: Рындина Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Рындин Валерий Николаевич

г. Троицк, Московская обл.
Рождение ребёнка
03.09.1978

Сын: Рындин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Рындин Валерий Николаевич

г. Троицк, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1984

Сын: Рындин Илья Валерьевич

Отец ребёнка: Рындин Валерий Николаевич

г. Троицк, Московская обл.