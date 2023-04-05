Юсубалиев Исхак
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1900
Дата смерти1982
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1900
Отец: Юсубалиев Жусыбалы
Мать: Юсубалиева Мария
Рождение ребёнка
05.06.1930
Дочь: Исеналиева Рахима Искак кызы
Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы
Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.12.1934
Сын: Юсубалиев Уразбай Исхак улы
Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы
Рождение ребёнка
20.10.1937
Дочь: Кущанова Рахат Исхак кызы
Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есалиева Ильфат Исхак кызы
Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы
Смерть
1982