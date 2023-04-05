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Юсубалиев Исхак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1900

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1900

Отец: Юсубалиев Жусыбалы

Мать: Юсубалиева Мария

Рождение ребёнка
05.06.1930

Дочь: Исеналиева Рахима Искак кызы

Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.12.1934

Сын: Юсубалиев Уразбай Исхак улы

Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы

Рождение ребёнка
20.10.1937

Дочь: Кущанова Рахат Исхак кызы

Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есалиева Ильфат Исхак кызы

Мать ребёнка: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы

Смерть
1982
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