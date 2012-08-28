Машенцева (Сивцева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.04.1939
Дата смерти28.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939
Рождение ребёнка
20.06.1959
Сын: Машенцев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
28.12.1964
Рождение ребёнка
23.12.1969
Дочь: Тамосян Анжела Михайловна
Отец ребёнка: Машенцев Михаил Алексеевич
Садовый, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.02.1974
Сын: Машенцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Машенцев Михаил Алексеевич
Смерть
28.08.2012
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край