Машенцева (Сивцева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машенцева (Сивцева) Нина Ивановна

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Место рождения

Цимлянский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.04.1939

Дата смерти

28.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939

Отец: Сивцев Иван Константинович

Мать: Сивцева Лидия Семёновна

Цимлянский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.06.1959

Сын: Машенцев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
28.12.1964

Муж: Машенцев Михаил Алексеевич

Цимлянский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.12.1969

Дочь: Тамосян Анжела Михайловна

Отец ребёнка: Машенцев Михаил Алексеевич

Садовый, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.02.1974

Сын: Машенцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Машенцев Михаил Алексеевич

Смерть
28.08.2012
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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