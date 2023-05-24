Василенко Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Василенко Сидр Кириллович

Мать ребёнка: Василенко -

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кравец Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Василенко -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Василий Кириллович

Мать ребёнка: Василенко -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко- Мирошниченко Матрёна Кирилловна

Мать ребёнка: Василенко -

Смерть
Неизвестно
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