Василенко Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Василенко Сидр Кириллович
Мать ребёнка: Василенко -
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кравец Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Василенко -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Василий Кириллович
Мать ребёнка: Василенко -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко- Мирошниченко Матрёна Кирилловна
Мать ребёнка: Василенко -
Смерть
Неизвестно