Тарасова (Зародова) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1946
Дата смерти20.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.11.1969
Сын: Зародов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Мстислав Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2022