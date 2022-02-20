Тарасова (Зародова) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Зародова) Галина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1946

Дата смерти

20.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946

Отец: не указан

Мать: Зародова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1969

Сын: Зародов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Мстислав Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Мстислав Кузьмич

Смерть
20.02.2022
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