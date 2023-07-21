(Рыскина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыскина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рыскин Семен Леонтьевич

Мать: Рыскина Ефросинья Сергеевна

Смерть
2007