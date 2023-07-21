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(Рыскина) Татьяна
(Рыскина) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
2007
Пол
Женский
Отец
Рыскин Семен Леонтьевич
1891 г.р.
Мать
Рыскина (Чикина) Ефросинья Сергеевна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Рыскин Семен Леонтьевич
Мать:
Рыскина Ефросинья Сергеевна
Смерть
2007
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