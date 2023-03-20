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Евфимия Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

12.09.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Дий Иванов

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1845 г.
Рождение ребёнка
28.12.1848

Дочь: Варвара Диева

Отец ребёнка: Дий Иванов

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1848 г
Смерть
12.09.1855
Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: от чахотки | Метрическая книга 1855 г.
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