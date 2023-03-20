Евфимия Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти12.09.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Дий Иванов
Метрическая книга 1845 г.
Рождение ребёнка
28.12.1848
Дочь: Варвара Диева
Отец ребёнка: Дий Иванов
Метрическая книга 1848 г
Смерть
12.09.1855
Причина смерти: от чахотки | Метрическая книга 1855 г.