Плавинская Эльфрида Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плавинская Эльфрида Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1921

Дата смерти

30.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921

Отец: Плавинский Виктор

Мать: Плавинская Лотта Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1945

Сын: Куликов Борис Игоревич

Отец ребёнка: Куликов Игорь Гавриилович

Рождение ребёнка
04.06.1950

Сын: Куликов Вячеслав Игоревич

Отец ребёнка: Куликов Игорь Гавриилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Игорь Гавриилович

Смерть
30.10.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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