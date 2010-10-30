Плавинская Эльфрида Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1921
Дата смерти30.10.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921
Отец: Плавинский Виктор
Рождение ребёнка
01.09.1945
Отец ребёнка: Куликов Игорь Гавриилович
Рождение ребёнка
04.06.1950
Сын: Куликов Вячеслав Игоревич
Отец ребёнка: Куликов Игорь Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния