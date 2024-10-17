Егоров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1907
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907
Отец: Егоров Василий Георгиев
Мать: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.09.1907
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1944
Дочь: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Участок 43А