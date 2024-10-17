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Егоров Иван Васильевич

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.09.1907

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907

Отец: Егоров Василий Георгиев

Мать: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Крещение
26.09.1907
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1944

Дочь: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 43А

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