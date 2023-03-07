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Абдулхасан Абдулнасыров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулнасыр Муртазин

Мать: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дастабану Абдулхасанова

Мать ребёнка: Бибигатия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бибигайша Абдулхасанова

Мать ребёнка: Бибигатия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Маймуна Абдулхасанова

Мать ребёнка: Бибигатия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нургата (Нурый) Абдулхасанов

Мать ребёнка: Бибигатия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамметдин Абдулхасанов

Мать ребёнка: Бибигатия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигатия

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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