Абдулхасан Абдулнасыров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулнасыр Муртазин
Мать: Гульбустана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дастабану Абдулхасанова
Мать ребёнка: Бибигатия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бибигайша Абдулхасанова
Мать ребёнка: Бибигатия
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Маймуна Абдулхасанова
Мать ребёнка: Бибигатия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нургата (Нурый) Абдулхасанов
Мать ребёнка: Бибигатия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бибигатия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигатия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно