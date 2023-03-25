Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петровна

Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1887 ст.

Дочь: Кириллова елена филипповна

Отец ребёнка: Коноводов Филипп Васильевич

Леонтьево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1892 ст.

Сын: Коноводов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Коноводов Филипп Васильевич

Леонтьево, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close