Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1887 ст.
Дочь: Кириллова елена филипповна
Отец ребёнка: Коноводов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1892 ст.
Сын: Коноводов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Коноводов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно