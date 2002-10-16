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(Юраткина) Екатерина Дмитриевна
(Юраткина) Екатерина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.2002
Пол
Женский
Отец
Юраткин Дмитрий Владимирович
1976 г.р.
Мать
Юраткина (Бобровская) Наталья Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
YK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2002
Отец:
Юраткин Дмитрий Владимирович
Мать:
Юраткина Наталья Владимировна
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