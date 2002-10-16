(Юраткина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юраткина) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2002

Отец: Юраткин Дмитрий Владимирович

Мать: Юраткина Наталья Владимировна

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