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Петр меньшой Семионович

Место рождения

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Семион Иванович

Мать: Афимия Яковлевна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
06.02.1798 ст.

Жена: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
07.04.1802 ст.

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Петров Ефим Петрович

Мать ребёнка: Авдотья

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно