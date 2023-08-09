Петр меньшой Семионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Семион Иванович
Мать: Афимия Яковлевна
Бракосочетание
06.02.1798 ст.
Жена: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
07.04.1802 ст.
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Петров Ефим Петрович
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно