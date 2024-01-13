Горюнова Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1902
Дочь: Григорьева (Наумова) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Федорович
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
30.08.1961