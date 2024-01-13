Горюнова Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
17.03.1902

Дочь: Григорьева (Наумова) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Федорович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
30.08.1961

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