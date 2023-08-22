(Головина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Головин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Рождение ребёнка
13.07.1911

Сын: Головин Илья Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Близняшка Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Близняшка Александра Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Миронович

Смерть
Неизвестно