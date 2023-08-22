(Головина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1910
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Рождение ребёнка
13.07.1911
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Близняшка Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Близняшка Александра Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Миронович
Смерть
Неизвестно