Власюк (Коновалова) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власюк (Коновалова) Любовь Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1948

Отец: Коновалов Илья Григорьевич

Мать: Коновалова Нина

Рождение ребёнка
16.09.1972

Дочь: Наумова Оксана Алексеевна

Отец ребёнка: Власюк Алексей

Рождение ребёнка
16.09.1972

Сын: Власюк Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Власюк Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюк Сергей

Отец ребёнка: не указан

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