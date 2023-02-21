Власюк (Коновалова) Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1948
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1948
Отец: Коновалов Илья Григорьевич
Мать: Коновалова Нина
Рождение ребёнка
16.09.1972
Дочь: Наумова Оксана Алексеевна
Отец ребёнка: Власюк Алексей
Рождение ребёнка
16.09.1972
Сын: Власюк Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Власюк Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власюк Сергей
Отец ребёнка: не указан