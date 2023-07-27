Ермоленко Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ермоленко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ермоленко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ермоленко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ермоленко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно