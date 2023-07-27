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Ермоленко Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ермоленко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ермоленко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ермоленко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ермоленко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Матрона Александровна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно