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Макаров (Бобыкин) Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Макаров Иван Афанасьевич

Мать: Макарова Феодора Терентьевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Феодора Алексеевна

Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бобыкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бобыкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бобыкин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бобыкин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна

Смерть
1828