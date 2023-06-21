Макаров (Бобыкин) Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Феодора Алексеевна
Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бобыкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бобыкин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бобыкин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Бобыкина Анна Федоровна
Смерть
1828