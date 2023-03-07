Жигадло Владимир Львович
Место рождения
Дата рождения01.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869 ст.
Работа или профессия
1895
Лубны, Полтавська область
Работа или профессия
1904
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Работа или профессия
1912
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигадло Мария Наумовна
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Неизвестно