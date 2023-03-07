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Жигадло Владимир Львович

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Место рождения

Новоград-Волынский, Житомирська область

Дата рождения

01.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869 ст.

Отец: Жигадло Лев Александрович

Мать: Жигадло Екатерина Владимировна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Работа или профессия
1895
Лубны, Полтавська область
Работа или профессия
1904
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Работа или профессия
1912
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигадло Мария Наумовна

Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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