Дюкарева Матрена Тихоновна
Место рожденияСтарооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дюкарева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Дюкарева Петр Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1852
Отец ребёнка: Дюкарева Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дюкарева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Дюкарева Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно