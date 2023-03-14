Дюкарева Матрена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюкарева Матрена Тихоновна

Дюкарева Матрена Тихоновна

avatar

Место рождения

Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дюкарева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Дюкарева Петр Андреевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Дюкарева Степан Петрович

Отец ребёнка: Дюкарева Петр Андреевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дюкарева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Дюкарева Петр Андреевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюкарева Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close