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Ляшенко Ирина Михайловна
Ляшенко Ирина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.63
Пол
Женский
Отец
Батищев Михаил Максимович
Мать
Батищева (Калашникова) Валентина Анпадистовна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.63
Отец:
Батищев Михаил Максимович
Мать:
Батищева Валентина Анпадистовна
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