Борзенков Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1857
Сын: Борзенков Иоанн Прокопьевич
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Борзенков Мануил Прокопьевич
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1865
Сын: Борзенков Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.04.1867
Дочь: Борзенкова Пелагия Прокопьевна
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.06.1872
Сын: Борзенков Сила Прокопьевич
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Борзенков Даниил Прокопьевич
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.06.1876
Сын: Борзенков Антоний Прокопьевич
Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Бракосочетание
17.04.1892 ст.
Смерть
Неизвестно