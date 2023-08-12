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Борзенков Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Борзенков Василий Егорович

Мать: Борзенкова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзенков Иоанн Прокопьевич

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Борзенков Мануил Прокопьевич

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.05.1865

Сын: Борзенков Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.04.1867

Дочь: Борзенкова Пелагия Прокопьевна

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.06.1872

Сын: Борзенков Сила Прокопьевич

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Борзенков Даниил Прокопьевич

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.06.1876

Сын: Борзенков Антоний Прокопьевич

Мать ребёнка: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
17.04.1892 ст.

Жена: Борзенкова Варвара Давидовна

Смерть
Неизвестно