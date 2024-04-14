Боровик Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровик Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровик Васильевич Васильевич

Отец ребёнка: Боровик Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровик Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Боровик Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровик Василий Николаевич

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